Haberler

Libya'nın doğu açıklarında zor durumdaki 404 düzensiz göçmen kurtarıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Libya'nın Tobruk kenti açıklarında gerçekleştirilen kurtarma operasyonunda, 10 tekne ile denizde bulunan 404 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan göçmenlere, Libya Kızılayı ve UNHCR tarafından insani yardım sağlandı.

Libya'nın doğusundaki Tobruk kenti açıklarında 10 teknenin taşıdığı zor durumdaki 404 düzensiz göçmenin kurtarıldığı bildirildi.

Libya Kızılayından yapılan açıklamada, kurtarılan düzensiz göçmenler hakkında bilgi verildi.

Sahil Güvenlik ekiplerinin Tobruk kenti açıklarında 10 teknenin taşıdığı çeşitli uyruklardan 404 düzensiz göçmenin kurtarıldığı kaydedildi.

Kızılay ekiplerinin Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ile işbirliği içinde göçmenlerin karaya çıkış noktasında gerekli yardım ve insani desteği sağladığı aktarıldı.

Libya İçişleri Bakanı İmad et-Trablusi, 7 Temmuz 2024'te yaptığı açıklamada, düzensiz göç dosyasının Libya için "ulusal güvenlik meselesi" olduğunu ve ülkesinde yaklaşık 2,5 milyon göçmen bulunduğunu belirtmişti.

Libya, Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için çıkış noktası olarak görülüyor.

Kaynak: AA / Muhammed Semiz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

