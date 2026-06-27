Liberman, İsrail ile Lübnan arasındaki anlaşmanın yeni bir çatışmayı önlemeyeceğini belirtti

Eski İsrail Savunma Bakanı ve İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman, İsrail ile Lübnan arasında ABD arabuluculuğunda imzalanan çerçeve anlaşmasının yeni bir çatışmayı önlemeyeceğini vurguladı.

Liberman, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail ve Lübnan'ın resmi temsilcileri tarafından anlaşmanın imzalanmasını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Bununla birlikte Liberman, Hizbullah'ın askeri kapasitesini her geçen gün artırdığını öne sürerek, "Bir sonraki çatışma sadece zaman meselesidir." ifadelerini kullandı.

Liberman, İsrail ile Lübnan'ın ortak çıkarının, Lübnan hükümetinin ülke topraklarının tamamında tam egemenlik sağlaması olduğunu kaydetti.

Bunun ise "Hizbullah'ın ortadan kaldırılmasını gerektirdiğini" savunan Liberman, söz konusu hedefin Lübnan'ın egemenliğinin tesisi açısından gerekli olduğunu ileri sürdü.