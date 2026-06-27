Haberler

Liberman, İsrail ile Lübnan arasındaki anlaşmanın yeni bir çatışmayı önlemeyeceğini belirtti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eski İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, ABD arabuluculuğunda imzalanan çerçeve anlaşmasının yeni bir çatışmayı önlemeyeceğini, Hizbullah'ın askeri kapasitesini artırdığını ve bir sonraki çatışmanın sadece zaman meselesi olduğunu söyledi.

Eski İsrail Savunma Bakanı ve İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman, İsrail ile Lübnan arasında ABD arabuluculuğunda imzalanan çerçeve anlaşmasının yeni bir çatışmayı önlemeyeceğini vurguladı.

Liberman, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail ve Lübnan'ın resmi temsilcileri tarafından anlaşmanın imzalanmasını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Bununla birlikte Liberman, Hizbullah'ın askeri kapasitesini her geçen gün artırdığını öne sürerek, "Bir sonraki çatışma sadece zaman meselesidir." ifadelerini kullandı.

Liberman, İsrail ile Lübnan'ın ortak çıkarının, Lübnan hükümetinin ülke topraklarının tamamında tam egemenlik sağlaması olduğunu kaydetti.

Bunun ise "Hizbullah'ın ortadan kaldırılmasını gerektirdiğini" savunan Liberman, söz konusu hedefin Lübnan'ın egemenliğinin tesisi açısından gerekli olduğunu ileri sürdü.

Kaynak: AA / Said Amori
ABD ordusu, Hürmüz Boğazı çevresinde saldırılar düzenledi

Korkulan oldu! ABD ordusu, İran'a saldırı başlattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Danimarka ezanı yasaklamaya hazırlanıyor

Dertleri İslam! Avrupa ülkesi ezanı yasaklamaya hazırlanıyor
Kreş ve Gündüz Bakımevleri Yönetmeliği Resmi Gazete'de

Kreş ve gündüz bakımevleri için yeni standartlar geldi
Sibel Can, sahnede Ahmet Kaya'nın şarkısını söylerken gözyaşlarına boğuldu

Sibel Can'ı ağlatan şarkı! Sahnede ilk kez bu kadar duygulandı
TÜİK verilerinde ortaya çıktı! Bir kentimizde ölüm hızı zirve yaptı

TÜİK verilerinde ortaya çıktı! Bir kentimizde ölüm hızı zirve yaptı
Ibrahimovic'ten Türkiye'nin galibiyetini küçümseyici yorum

Ibrahimovic'ten Türkiye'yi küçümseyici yorum
Türkiye'den çifte depremin yıktığı Venezuela'ya yardım eli

Ölü sayısı korkunç boyuta ulaştı, Türkiye hemen harekete geçti
Slovenya Başbakanı Jansa: Önceki hükümetin Filistin'i tanıma kararını askıya alacağız

Avrupa ülkesin yeni lideri Filistin'i tanıma kararını askıya alıyor