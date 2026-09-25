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Liberman, İsrail'in konumunun eşi benzeri görülmemiş şekilde düştüğünü belirtti

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Eski İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Netanyahu'nun BM Genel Kurulu konuşması sonrası İsrail'in dünyadaki konumunun eşi benzeri görülmemiş şekilde düştüğünü belirtti. Liberman, 27 Ekim seçimlerinde yönetimin değişmesi gerektiğini söyledi.

Eski İsrail Savunma Bakanı ve İsrail Evimiz Partisi'nin lideri Avigdor Liberman, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulundaki konuşması esnasındaki tabloyla, ülkesinin dünyadaki konumunun "eşi benzeri görülmemiş" şekilde düştüğünü belirtti.

İsrailli siyasetçi Liberman, Netanyahu'nun BM Genel Kurulundaki konuşmasının ardından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye ve Orta Doğu ülkelerinin liderleri dahil çok sayıda liderle bir araya geldiğini ancak Netanyahu'yla görüşmediğini, çünkü onu bir yük olarak gördüğünü dile getiren Liberman, ABD teknoloji sektörünün önde gelen isimleri ve G7 ülkelerinin liderlerinin de Netanyahu ile görüşmeye yanaşmadığının altını çizdi.

Liberman, Netanyahu'nun kendisiyle birlikte İsrail'i de Batı dünyası için dışlanmış bir yük haline getirdiğini kaydetti.

"İsrail'in dünyadaki konumu eşi benzeri görülmemiş şekilde düştü." ifadelerini kullanan Liberman, "27 Ekim'de yapılacak seçimlerde İsrail'i siyasi, güvenlik ve ekonomik bir felakete sürükleyen yönetimin değiştirilmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Yeni hükümet İsrail'in yeniden saygın konuma getirecek"

Liberman, seçim sonrası kurulacak yeni hükümetin, İsrail'in ABD'deki ve dünyadaki konumunu yeniden tesis edeceğini ve ülkesini uluslararası toplumda yeniden saygın bir konuma getireceğini savundu.

İsrail'in geçmiş yıllarda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) ABD'nin veto hakkından yararlandığını, Trump'ın başkan olduğu sürece de veto hakkını İsrail lehine kullanmaya devam edeceğini dile getiren Liberman, "Ancak bir sonraki başkanda durum değişebilir. Güvenlik Konseyi'nden İsrail aleyhine bir karar çıkarılması, İsrail'in derin bir yalnızlığa itilmesine ve uluslararası toplum tarafından dışlanan bir ülke haline gelmesine yol açabilir." ifadelerini kullandı.

Netanyahu'nun BM Genel Kurul konuşması sırasında pek çok ülke temsilcisi İsrail'in Gazze'deki soykırım başta olmak üzere işgal altındaki Batı Şeria'daki toprak gasplarına, Suriye ve Lübnan'a yönelik saldırılarına tepki göstererek salonu terk etmişti.

Neredeyse boş salona konuşan Netanyahu'nun ise kendisini alkışlatmak için bazı İsraillileri BM Genel Kurulu'na getirdiği görülmüştü.

Kaynak: AA
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