Liangzhu Kültür ve Yaratıcılık Pazarı Açıldı

HANGZHOU, 18 Ekim (Xinhua) -- Liangzhu Kültür ve Yaratıcılık Pazarı cuma günü Çin'in Hangzhou kentinde açıldı. Sergi, panel tartışmaları ve moda gösterilerinin yer aldığı etkinlikte, hem Çin'den hem de yurt dışından kültürel ve yaratıcı alandaki yenilikler ziyaretçilerle buluşturuluyor.