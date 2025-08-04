LGS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2025 yılı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav yerleştirme sonuçlarını duyurarak, öğrenciler ve aileler için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav yerleştirme sonuçlarının, öğrencilere ve ailelere hayırlı olmasını diledi.

Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"2025 yılı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçların evlatlarımıza ve ailelerimize hayırlı olmasını diliyor, eğitim yolculuklarında başarılar diliyorum."

Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel
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