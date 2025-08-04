LGS yerleştirme sonuçları açıklandı

LGS yerleştirme sonuçları açıklandı
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Yaklaşık 1 milyon öğrencinin heyecanla beklediği Liselere Geçiş Sistemi (LGS) yerleştirme sonuçları MEB'in internet sitesinde açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi meb.gov.tr adresi üzerinden paylaşılan bağlantıya tıklayarak öğrencin TC Kimlik Numarası ile ulaşılabiliyor.

8'inci sınıf öğrencilerinin heyecanla beklediği Liselere Geçiş Sistemi LGS kapsamındaki merkezi sınav tercih sonuçları açıklandı. Öğrenciler sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden öğrenebiliyor.

SONUÇLARI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

LGS tercih sonuçlarına Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi meb.gov.tr adresi üzerinden paylaşılan bağlantıya tıklayarak öğrencin TC Kimlik Numarası ile ulaşılabiliyor.

NAKİL SÜRECİ BAŞLADI

Ayrıca yerleştirmeye esas nakil süreci de başladı. Birinci nakil başvuruları 4-6 Ağustos'ta, İkinci nakil başvuruları 8-12 Ağustos'ta alınacak. Her iki dönemde de liselere yerleştirmeler; yerel, merkezi ve pansiyonlu okullar olmak üzere üç kategoride yapılabilecek.

Yerleşemeyen öğrenciler için süreç devam edecek. 15-21 Ağustos arasında, il ve ilçe yerleştirme başvuruları alınacak. Bu başvurular 22 Ağustos'ta sonuçlanacak. Yatılılık başvuruları ise 1-4 Eylül tarihleri arasında yapılabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre; 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı 8 Eylül'de başlayacak.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAlkol yasaklanmalidir:

Din iman olmadıktan sonra kuru bilgi neye yarar gençlerin birçoğu Kelime i şehadeti bilmiyor hatta dinle alay ediyor. suanki eğitim sisteminin faydası yok muhafazakar kesimin cocuklari biseyler üretiyor sagolsun laik kesimin cocuklari sürekli alkol sigara küpe takma eğlence peşinde yazık

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Haber YorumlarıMenderes akdag:

din egitimini aile de verebilir kardesim.bos yapiyosun

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Haber YorumlarıSMMM :

Milletin çocuğunun emeğiyle oynayanların ,kul hakkına girenlerin iki yakası bir araya gelmesin.Tanrının gazabı üstlerinde olsun.

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