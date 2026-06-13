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Elazığ'da polis ekipleri öğrencileri LGS sınavına yetiştirdi

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Elazığ'da LGS sınavına giriş belgesini unutan, kaybeden veya geç kalan öğrenciler, motosikletli polis ekipleri tarafından sınava yetiştirildi.

Elazığ'da öğrenciler, polis ekiplerince Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava yetiştirildi.

Kentte Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yapılan LGS sınavına giriş belgesini unutan, kaybeden ya da sınava geç kalan bazı öğrenciler, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı motosikletli ekiplerden yardım istedi.

Motorize ekipler, öğrencileri gerekli güvenlik önlemlerini aldıktan sonra sınava girecekleri okullara yetiştirdi.

Öğrenciler, polis ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Suat Öztürk
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