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Rota Maarif'e 3,2 milyon ziyaret

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MEB'in LGS tercihleri için açtığı Rota Maarif dijital platformu, 10-27 Temmuz'da 3,2 milyon kez ziyaret edildi. Platform, okul bilgilerine kolay erişim ve taslak tercih listesi oluşturma imkânı sağlıyor.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamındaki tercih sürecinde okul bilgilerine erişimi kolaylaştırmak amacıyla ilk kez hayata geçirilen "Rota Maarif" dijital platformu yaklaşık 3,2 milyon kez ziyaret edildi.

MEB Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü bünyesinde, Türkiye genelindeki eğitim kurumlarına ait bilgileri tek platformda sunan "Rota Maarif" bilgilendirme sistemi, LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından 10 Temmuz'da erişime açıldı.

Öğrenci, veli, öğretmen ve tüm vatandaşların okul bilgilerine ulaşabildiği platformda, kullanıcılar, okulları il, ilçe, okul türü, okul kademesi, alan ve pansiyon durumu gibi kriterlere göre inceledi.

Platformla okulların temel bilgileri, adresleri, iletişim bilgileri, öğretim şekli, ders saatleri, fiziki imkanları, kontenjan durumu ve diğer özellikleri sade ve anlaşılır bir yapıda sunuldu.

Tercih sürecinin en verimli şekilde geçirilmesi sağlandı

"Rota Maarif", LGS tercih döneminde öğrenci ve velilerin okul seçimlerini daha bilinçli yapabilmelerine katkı sunan dijital araçlarıyla öne çıktı.

Bu kapsamda öğrenci ve veliler, tercih etmeyi düşündükleri okulları karşılaştırdı ve taslak tercih listesi oluşturdu. Böylelikle öğrenci ve velilerin tercih sürecini en verimli şekilde geçirmeleri sağlandı.

Kullanıcılar için "tercih danışmanı" işlevi gören "Rota Maarif"e, 13-27 Temmuz tarihleri arasında 3 milyon 198 bin 963 kez giriş yapıldı.

Kaynak: AA
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