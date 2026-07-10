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LGS ile öğrenci alacak okullarda yaklaşık 199 bin kontenjan bulunuyor

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LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçları açıklandı. Sınava katılım oranı yüzde 97,23 olurken, 452 öğrenci tam puan aldı. Merkezi sınav puanıyla öğrenci alacak okullarda toplam 198 bin 899 kontenjan bulunuyor. Tercihler 13-27 Temmuz arasında yapılacak.

Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından bu sınavın puanıyla öğrenci alacak okullarda toplam 198 bin 899 kontenjan bulunuyor.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik LGS kapsamında 13 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları bugün açıklandı.

Merkezi sınava başvuran 1 milyon 22 bin 658 öğrenciden 994 bin 358'i sınava katıldı, sınava katılım oranı yüzde 97,23 olarak gerçekleşti. Sınav sonuçlarına göre, tüm soruları doğru yanıtlayan 452 öğrenci 500 tam puan aldı.

LGS kapsamında yapılacak ortaöğretim kurumları tercih süreci, 13 Temmuz Pazartesi günü başlayıp 27 Temmuz Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Bu kapsamda LGS kapsamındaki merkezi sınav puanıyla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarında toplam 198 bin 899 kontenjan yer alıyor.

Kontenjanların okul türüne göre dağılımı

Söz konusu kontenjanın okul türüne göre dağılımı da belli oldu.

Buna göre, kontenjanın okul türlerine göre dağılımı, Anadolu liselerinde 60 bin 886, fen liselerinde 38 bin 700, Anadolu imam hatip liselerinde 43 bin 706, sosyal bilimler liselerinde 9 bin 210, Anadolu mesleki ve teknik liselerinde ise 46 bin 397 olarak belirlendi.

Okulların kontenjanlarına "Rota Maarif" platformu ve e-Okul sistemi üzerinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan
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