LGS sınavının ardından hava almak için gittiği ormanda mahsur kaldı - Haberler

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LGS sınavının ardından hava almak için gittiği ormanda mahsur kaldı

Demirören Haber Ajansı - Muammer İrtem - Güncel
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LGS sınavının ardından hava almak için gittiği ormanda mahsur kaldı

BURSA'da Liseye Geçiş Sistemi (LGS) sınavının ardından hava almak için gittiği ormanlık alanda mahsur kalan Burak Pıtırkan (14), AFAD ekiplerince kurtarıldı.

BURSA'da Liseye Geçiş Sistemi (LGS) sınavının ardından hava almak için gittiği ormanlık alanda mahsur kalan Burak Pıtırkan (14), AFAD ekiplerince kurtarıldı.

LGS sınavına giren Burak Pıtırkan, aylardır yaşadığı stres ve yorgunluğu üzerinden atmak için merkez Yıldırım ilçesi Kaplıkaya Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda yürüyüş yapmaya gitti. Burada bir süre yürüyen Pıtırkan, havanın kararmasıyla birlikte bölgede bulunan su bendinin olduğu noktada mahsur kaldı. Dönüş yolunu karıştıran Pıtırkan, saat 21.00 sıralarında durumu ailesiyle paylaştı. Ailesinin ihbarı üzerine bölgeye AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Ormanlık alanda arama- kurtarma çalışmasına başlayan ekipler, yaklaşık 2 saat sonra Pıtırkan'a ulaştı. Ekipler, Pıtırkan'ı kurtarıp, ailesine teslim etti. Herhangi bir yarası bulunmayan Pıtırkan, AFAD ekiplerine sarılarak, teşekkür etti.


Demirören Haber Ajansı / Muammer İrtem - Güncel

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