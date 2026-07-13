LGS lise tercih süreci başladı, sonuçlar 5 Ağustos'ta

(ANKARA) - LGS kapsamında lise tercih süreci başladı. Adaylar yerleşmek istedikleri liselerle ilgili tercihlerini e-Okul üzerinden 27 Temmuz Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar yapılabilecek. Adaylar, Milli Eğitim Bakanlığının öğrenci ve velilere tercih sürecinde destek olmak amacıyla uygulamaya koyduğu "Rota Maarif" platformundan yararlanabilecek. Yerleştirme sonuçları 5 Ağustos'ta açıklanacak.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak yerleştirme için lise tercih süreci başladı. Merkezi sınavla öğrenci alan okullara toplam 198 bin 899 öğrenci yerleştirilecek. Kontenjanların 60 bin 886'sı Anadolu liselerine, 38 bin 700'ü fen liselerine, 9 bin 210'u sosyal bilimler liselerine, 43 bin 706'sı Anadolu imam hatip liselerine, 46 bin 397'si ise mesleki ve teknik Anadolu liselerine ayrıldı.

Merkezi sınav puanı ile yerleştirme; fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına puan üstünlüğü esas alınarak yapılacak. Öğrenciler, sınavla öğrenci alan okullar listesinden en fazla 10 okul tercih edebilecek.

Sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanlarının eşit olması halinde yerleştirme sırasıyla Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğü, 8, 7 ve 6. sınıflardaki Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP), 8. sınıftaki özürsüz devamsızlık gün sayısının azlığı, tercih önceliği ve eşitliğin bozulmaması halinde öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana öncelik verilerek gerçekleştirilecek.

Adaylar, "merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar", "yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar" ve "pansiyonlu okullar" olmak üzere üç grupta tercih yapabilecek.

NAKİL İŞLEMLERİ İKİ DÖNEMDE YAPILACAK

LGS yerleştirmelerine esas nakiller bu yıl da iki dönemde yapılacak. Her iki dönemde de merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla üç, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için en fazla üç, pansiyonlu okullar için ise en fazla üç okul tercih edilebilecek.

Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara yerleşen öğrencilerin, nakil dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak. İlk yerleştirmede herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler ise nakil tercihinde ilk iki okulu kayıt alanından seçmek şartıyla en fazla üç okul tercih edebilecek. Bu tercihlerde aynı okul türünden en fazla iki okul seçilebilecek.

ÖZEL OKULLARA KAYITLAR

Özel öğretim kurumlarının kayıt işlemleri ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların kayıtları, Ortaöğretim Kurumlarına Tercih ve Yerleştirme Takvimi kapsamında 13-27 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek. Özel öğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerin tercih ekranı açılmayacak. Ancak tercih süresi içinde kayıtlarını iptal ettirmeleri halinde tercih yapabilecekler.

İLK TERCİH YEREL YERLEŞTİRME EKRANINDAN YAPILACAK

Öğrenciler ilk olarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercih yapabilecek. Yerel yerleştirme tercihlerinde ilk üç okulun kayıt alanından seçilmesi şartıyla en fazla beş okul tercih edilebilecek.

Tercihlerde aynı okul türünden en fazla üç okul seçilebilecek.

Yerel yerleştirme tercihlerini tamamlayan öğrenciler, istemeleri halinde merkezi sınavla öğrenci alan okullar için en fazla 10, pansiyonlu okullar için ise en fazla 5 okul tercih edebilecek. Böylece öğrenciler toplamda en fazla 20 okul tercihinde bulunabilecek.

Yerel yerleştirme tercih ekranında yeşil renk öğrencinin kayıt alanındaki okulları, mavi renk komşu kayıt alanındaki okulları, kırmızı renk ise kayıt alanı ve komşu kayıt alanı dışındaki il içi ve il dışındaki kayıt alanlarında bulunan okulları gösterecek.

YEREL YERLEŞTİRMEDE ADRES VE BAŞARI PUANI ESAS ALINACAK

Yerel yerleştirme işlemleri, okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara; öğrencilerin ikamet adresi, okul başarı puanı ve özürsüz devamsızlık gün sayısının azlığı esas alınarak yapılacak.

Eşitlik durumunda sırasıyla 8, 7 ve 6. sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne bakılarak yerleştirme gerçekleştirilecek.

Merkezi sınav puanına sahip olan öğrenciler dahil tüm öğrencilerin yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunması gerekecek. Yerel yerleştirme tercih ekranının doldurulmaması halinde merkezi sınavla öğrenci alan okullar ile pansiyonlu okullar için tercih ekranı açılmayacak.

Özel ortaöğretim kurumlarına ve yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara kesin kayıt yaptıran öğrenciler ise tercih işlemi yapamayacak.

"ROTA MAARFİ" PLATFORMU ERİŞİME AÇILDI

Bakanlık, öğrenci ve velilere tercih sürecinde destek olmak amacıyla "Rota Maarif" platformunu 10 Temmuz'da erişime açtı. Platformda okulların temel bilgileri, adresleri, iletişim bilgileri, öğretim şekli, ders saatleri, fiziki imkanları, kontenjan durumu ve diğer özellikleri yer alıyor.

Kullanıcılar okulları il, ilçe, okul türü, okul kademesi, alan, pansiyon durumu ve benzeri kriterlere göre sorgulayabiliyor.

YERLEŞTİRME SONUÇLARI 5 AĞUSTOS'TA AÇIKLANACAK

Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 5 Ağustos'ta "meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek. Yerleştirmeye esas birinci nakil tercih başvuruları 5-7 Ağustos'ta alınacak, sonuçları ise 10 Ağustos'ta açıklanacak. İkinci nakil tercih başvuruları 10-12 Ağustos tarihleri arasında yapılacak, sonuçlar 14 Ağustos'ta duyurulacak.

Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurular 17-26 Ağustos'ta alınacak. Komisyonlar yerleştirme işlemlerini 28 Ağustos'ta tamamlayacak. Yatılılık başvuruları 31 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında okul ve kurumlarca alınacak. Yatılılık yerleştirme sonuçları 4 Eylül'de ilan edilecek ve kayıt işlemleri e-Pansiyon üzerinden gerçekleştirilecek.

Kaynak: ANKA