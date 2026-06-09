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LGS sınavında 924 binden fazla öğrenciye beslenme paketi dağıtılacak

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MEB, LGS kapsamındaki merkezi sınavda velilerin onay verdiği 924 bin 191 öğrenciye ilk kez beslenme paketi dağıtacak. Sınav 13 Haziran’da 1 milyon 22 bin 658 adayın katılımıyla yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) düzenlenecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda, velilerin onay verdiği 924 bin 191 öğrenciye ilk kez beslenme paketi dağıtılacak.

LGS kapsamındaki merkezi sınav, 13 Haziran Cumartesi günü yurt içinde 81 il ve 920 ilçede, 4 bin 244 binada 1 milyon 22 bin 104 öğrenci, yurt dışında ise 8 ülke ve 11 sınav merkezinde 554 öğrenci olmak üzere toplam 1 milyon 22 bin 658 adayın katılımıyla gerçekleştirilecek.

Bakanlıkça bu yıl yapılacak sınavda öğrencilere ilk kez, sözel ve sayısal oturumları arasındaki dinlenme süresinde beslenme ihtiyaçlarını karşılamak, sınav kaygısını azaltmak ve motivasyonu artırmak amacıyla kuru meyveli yulaf bar, ceviz, kuru üzüm ve sudan oluşan beslenme paketi dağıtılması kararlaştırılmıştı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, merkezi sınava başvuru sırasında e-Okul sistemi üzerinden talepte bulunan velilerin çocuklarına verilecek beslenme paketinden yararlanacak öğrenci sayısı belli oldu.

Bu kapsamda yurt içi ve yurt dışında sınava girecek 1 milyon 22 bin 658 öğrenciden yaklaşık yüzde 91'ine beslenme paketi dağıtılacak. Böylelikle 924 bin 191 öğrenci, sınavın iki oturumu arasında beslenme paketinden faydalanmış olacak.

Öğrenciler beslenme paketi talep durumlarına göre okullara yerleştirildi

MEB, beslenme paketinden faydalanacak öğrencileri, beslenme paketi talep durumlarına göre okullara yerleştirdi.

Beslenme paketi istemeyen öğrenci sayısının 40'ın altında olduğu ilçelerde ise bu öğrenciler, beslenme paketi isteyen öğrencilerle aynı binalarda ancak farklı salonlarda sınava girecek.

Böylelikle beslenme paketi isteyen ve istemeyen öğrenciler, farklı bina veya salonlarda sınava girmiş olacak.

Yurt dışında sınava girecek öğrencilere de su hariç beslenme paketinin sınav evrakıyla gönderilmesi kararlaştırıldı.

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan
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