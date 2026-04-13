LGS kapsamındaki merkezi sınavın başvuru süresi 15 Nisan'a kadar uzatıldı

Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav için başvuru süresinin 15 Nisan'a kadar uzatıldığını açıkladı. Öğrencilerin mağduriyet yaşamaması adına bu karar alındı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 13 Haziran'da düzenlenecek Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamındaki merkezi sınavın başvuru süresinin 15 Nisan Çarşamba gününe kadar uzatıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, LGS kapsamındaki "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav"a yönelik başvuruların 23 Mart-10 Nisan 2026 tarihleri arasında alındığı anımsatıldı.

Öğrenci başvurularının okul müdürlükleri tarafından onaylanması sürecinin ise bugün saat 23.59'a kadar süreceğinin duyurulduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çeşitli nedenlerle başvuru yapamayan öğrencilerin mağduriyet yaşamaması adına başvuru süresinin uzatılmasına karar verildi. Bu doğrultuda öğrenci başvuru süresi 15 Nisan Çarşamba günü saat 23.59'a kadar, okul müdürlükleri tarafından yapılacak başvuru onayları ise 16 Nisan Perşembe günü saat 23.59'a kadar uzatıldı. Katılımın isteğe bağlı olduğu merkezi sınav için başvurular, 15 Nisan saat 23.59'a kadar 'e-Okul' üzerinden yapılabilecek."

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan
