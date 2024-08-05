LGS 2. Nakil Sonuçları Açıklandı

MİLLİ Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) yerleştirmelerine ilişkin 2'nci nakil sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; LGS kapsamında 22 Temmuz'da açıklanan yerleştirme sonuçları ve 29 Temmuz'da açıklanan yerleştirmeye esas 1'inci nakil sonuçlarının ardından bugün de yerleştirmeye esas 2'nci nakil sonuçları, 'meb.gov.tr' internet adresinden erişime açıldı. İkinci nakil yerleştirme sonuçlarının ardından 6-14 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları tarafından yerleştirme başvuruları alınacak. Böylece 16 Ağustos'ta yerleştirme süreci tamamlanacak.