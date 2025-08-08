LGS 1. nakil sonuçları açıklandı

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. 2. nakil tercih başvuruları 8-12 Ağustos'ta alınacak.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, LGS kapsamında 4 Ağustos'ta açıklanan yerleştirme sonuçlarının ardından bugün de yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları "meb.gov.tr" adresinden açıklandı.

2. NAKİL BAŞVURULARI 8-12 AĞUSTOS TARİHİNDE ALINACAK

Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları, 8-12 Ağustos'ta alınacak, sonuçlar ise 14 Ağustos'ta ilan edilecek. İkinci nakil yerleştirme sonuçlarının ardından 15-21 Ağustos'ta boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak.

Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel
