Mersin'de Elektrik Direğinde Leylek Felaketi: 3 Leylek Akıma Kapılarak Öldü
Mersin'in Toroslar ilçesinde bir elektrik direğine konan 5 leylekten 3'ü, kanatlarının iki farklı tele temas etmesi sonucu akıma kapılarak hayatını kaybetti. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
MERSİN'de elektrik direğine konan 5 leylekten 3'ü akıma kapılarak öldü. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.
Toroslar ilçesi Resulköy Mahallesi'ndeki elektrik direğine konan 5 leylek, bazılarının kanatlarının iki farklı tele temas etmesi sonucu akıma kapıldı. Direkten düşen leyleklerden 3'ü öldü. Leyleklerin akıma kapılıp, düştüğü anlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı