Haberler

Mersin'de Elektrik Direğinde Leylek Felaketi: 3 Leylek Akıma Kapılarak Öldü

Mersin'de Elektrik Direğinde Leylek Felaketi: 3 Leylek Akıma Kapılarak Öldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Toroslar ilçesinde bir elektrik direğine konan 5 leylekten 3'ü, kanatlarının iki farklı tele temas etmesi sonucu akıma kapılarak hayatını kaybetti. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

MERSİN'de elektrik direğine konan 5 leylekten 3'ü akıma kapılarak öldü. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Toroslar ilçesi Resulköy Mahallesi'ndeki elektrik direğine konan 5 leylek, bazılarının kanatlarının iki farklı tele temas etmesi sonucu akıma kapıldı. Direkten düşen leyleklerden 3'ü öldü. Leyleklerin akıma kapılıp, düştüğü anlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Terörsüz Türkiye yasası Genel Kurul'da! Tarihi oturum başladı

Terörsüz Türkiye yasası Genel Kurul'da! Tarihi oturum başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çete liderinin annesinin cenazesine çelenk yağdı

Sanki kahraman! Annesinin cenazesine çelenk yağdı
Yıldız futbolcunun yanından geçen kadına bakışı kamerada

Neler oluyor orada? Kameralara böyle yakalandı
Amedspor'dan Oğuz Aydın bombası

Sezonun bombası patlıyor!
Televizyonlarda yeni dönem! 5 gün kaldı, yayın gidebilir

Televizyonlarda yeni dönem! 5 gün kaldı, yayın gidebilir
Bu nasıl iş! İsim benzerliği 10 gün hapis yatırdı: Ne savcı ne polis, kimse T.C.'sine bakmadı

İsim benzerliği 10 gün hapis yatırdı, kimse T.C.'sine bakmadı
Rasim Ozan Kütahyalı'nın avukatı bakın kim çıktı

Rasim Ozan Kütahyalı'nın avukatı bakın kim çıktı
Cansever'in vasiyeti belli oldu! Yerine getirilecek

Cansever'in vasiyeti belli oldu! Yerine getirilecek