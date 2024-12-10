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Bitlis'te köye yuva yapan leylek bu yıl da göç etmedi

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Bitlis'in Budaklı köyünde elektrik direğine yuva yapan leylek, soğuk havaya rağmen geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da göç etmedi.

Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Budaklı köyünün tam ortasındaki elektrik direğinin tepesine yuva yapan leylek, köyde kalıcı oldu.

LEYLEK BU YIL DA GÖÇ ETMEDİ

Köylülerin ilgi odağı olan leylek, kış mevsiminin gelmesine rağmen halen göç etmedi. Normal şartlarda bu zamanlarda sıcak bölgelere göç etmesi gereken leylek, geçtiğimiz yıl da göç etmemişti.

Bitlis'te köye yuva yapan leylek bu yıl da göç etmedi

"EKSİ 10 DERECE OLMASINA RAĞMEN HALEN BURADA"

Doğa fotoğrafçısı ve gözlemcisi Dr. Cihan Önen, bölgede İron sazlığı ve Budaklı kaplıcalarının olduğunu belirtti. Önen, "İron sazlığı oldukça geniş bir alana sahip. Ayrıca Budaklı Kaplıcası da bu bölge içerisinde. Yaban hayvanına ev sahipliği yapıyor. Bunlardan biri de leylekler. Göçmen kuşlar da buraya gelerek yer yer beslenmektedirler. Bu leylek eksi 10 derece olmasına rağmen halen burada. Normal koşullarda buradan göç etmesi, daha sıcak yerlere gitmesi gerekiyordu. Hasta ya da zayıf düşüp göç etmek için yeterli gücü kendinde görmediği için kalmış olabilir." dedi.

Bitlis'te köye yuva yapan leylek bu yıl da göç etmedi
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBükücü:

Doğuda kapıyı çal ez bırçime de her yerde ekmek verirler. Göçse ne yapacak? Aç mı kalsın hayvan :)

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