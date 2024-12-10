Bitlis'te köye yuva yapan leylek bu yıl da göç etmedi

Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Budaklı köyünün tam ortasındaki elektrik direğinin tepesine yuva yapan leylek, köyde kalıcı oldu.

LEYLEK BU YIL DA GÖÇ ETMEDİ

Köylülerin ilgi odağı olan leylek, kış mevsiminin gelmesine rağmen halen göç etmedi. Normal şartlarda bu zamanlarda sıcak bölgelere göç etmesi gereken leylek, geçtiğimiz yıl da göç etmemişti.

"EKSİ 10 DERECE OLMASINA RAĞMEN HALEN BURADA"

Doğa fotoğrafçısı ve gözlemcisi Dr. Cihan Önen, bölgede İron sazlığı ve Budaklı kaplıcalarının olduğunu belirtti. Önen, "İron sazlığı oldukça geniş bir alana sahip. Ayrıca Budaklı Kaplıcası da bu bölge içerisinde. Yaban hayvanına ev sahipliği yapıyor. Bunlardan biri de leylekler. Göçmen kuşlar da buraya gelerek yer yer beslenmektedirler. Bu leylek eksi 10 derece olmasına rağmen halen burada. Normal koşullarda buradan göç etmesi, daha sıcak yerlere gitmesi gerekiyordu. Hasta ya da zayıf düşüp göç etmek için yeterli gücü kendinde görmediği için kalmış olabilir." dedi.