'Baharın habercisi' leylekler Sinop'taki Cuma Ovası'na gelmeye başladı

Sonbahar aylarında sıcak bölgelere göç eden leylekler, havaların ısınmasıyla Sinop'un Saraydüzü ilçesindeki Cuma Ovası'na gelmeye başladı.

Hava sıcaklıklarının artmasıyla her yıl binlerce kilometre katederek Cuma Ovası'na gelen leylekler, yaz mevsimini Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ (YEDAŞ) tarafından ovadaki elektrik direklerine yerleştirilen yapay platformlar ve bina çatılarına yaptıkları yuvalarında geçiriyor.

Ağustosun sonlarına kadar ovada kalarak yuvalardaki yavrularını büyütecek leylekler, daha sonra tekrar Afrika ülkelerine doğru kanat çırpmaya başlayacak.

Cuma Ovası'nda Leylek Popülasyonunun Araştırılması Projesi Koordinatörü Orhan Okur, AA muhabirine, ovaya bu sene ilk leyleğin 6 Mart'ta geldiğini söyledi.

Sonraki günlerde gelen leyleklerle bu sayının 35'e kadar yükseldiğini belirten Okur, "baharın habercisi" leyleklerin gelişinin hem bölge halkını hem de kendilerini son derece memnun ettiğini kaydetti.

Okur, "Bu yıl da projemiz kapsamında leyleklerin yavrularıyla göç edeceği zamana kadar 50 yuvayı takip etmeye çalışacağız. Haziran ortalarında da leylek yavrularına halka takma çalışması yapılacağız." dedi.