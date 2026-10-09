Leyla Gencer, CSO'nun CSO Ada Ankara'da verdiği özel konserle anıldı

Leyla Gencer, CSO'nun CSO Ada Ankara'da verdiği özel konserle anıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Leyla Gencer, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın (CSO) CSO Ada Ankara'da verdiği özel konserle anıldı. Şef Antonio Pirolli yönetimindeki konserde soprano Ceren Aydın, mezzo-soprano Asude Karayavuz, tenor Bülent Bezdüz ve bariton Faik Mansuroğlu solist olarak sahne aldı.
Dünya opera sahnesinde "La Diva Turca" olarak anılan Leyla Gencer, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın (CSO) gerçekleştirdiği özel konserle anıldı.
CSO, Türk opera sanatının dünyaca tanınan ismi Leyla Gencer'i, CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da gerçekleştirilen "La Diva Turca, Leyla Gencer'in Anısına" konseriyle andı.
Şef Antonio Pirolli yönetimindeki konserde, soprano Ceren Aydın, mezzo-soprano Asude Karayavuz, tenor Bülent Bezdüz ve bariton Faik Mansuroğlu solist olarak sahne aldı.
Bel Canto repertuvarının öne çıkan eserlerinin seslendirildiği gecede, Gioacchino Rossini, Gaetano Donizetti, Vincenzo Bellini, Giuseppe Verdi, Jules Massenet ve Giacomo Puccini'nin operalarından uvertür, arya, düet ve quartetler sanatseverlerle buluştu.
???????Opera sanatının seçkin isimlerini aynı sahnede buluşturan konser sanatseverlerden ilgi gördü.