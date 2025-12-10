Oyuncu Levent Özdilek'in acı günü! Gözyaşlarına boğuldu
Ünlü oyuncu Levent Özdilek, annesi Gülseren Güç'ü Mersin'de son yolculuğuna uğurlarken duygusal anlar yaşadı. Cenazedeki hüzünlü görüntüleri dikkat çekti.
- Oyuncu Levent Özdilek'in annesi Gülseren Güç, 93 yaşında vefat etti.
- Gülseren Güç'ün cenazesi, memleketi Mersin'in Tarsus ilçesinde toprağa verildi.
'Eşref Rüya'da 'Hıdır Baba' karakterini canlandıran oyuncu Levent Özdilek'in annesi Gülseren Güç, 93 yaşında vefat etti.
Oyuncunun İstanbul'da hayatını kaybeden annesi Gülseren Güç'ün cenazesi, memleketi Mersin'in Tarsus ilçesine götürüldü.
TOPRAĞA VERİLDİ
Tarsus Şehir Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından Gülseren Güz, aile kabristanlığında toprağa verildi. Cenazede oldukça üzgün görünen Özdilek, defnin ardından taziyeleri kabul etti.
Ünlü ismin gözyaşlarına boğulduğu anlar ise görenlerin yüreklerini yaktı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel