Levent Gültekin gözaltına alındı

Güncelleme:
Levent Gültekin, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla Beşiktaş'ta gözaltına alındı. Emniyet, Gültekin'in YouTube yayınındaki ifadeleri nedeniyle gözaltı kararı çıkardı.

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, 17 Aralık tarihli YouTube yayınında kullandığı ifadeler nedeniyle "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan hakkında gözaltı kararı verilen Gültekin'in Beşiktaş'ta olduğunu belirledi.

Ekiplerce bulunduğu adreste gözaltına alınan Gültekin, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Emrah Gökmen - Güncel
