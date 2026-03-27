Letonya Savunma Bakanlığı: Rusya, Baltık ülkelerine karşı bilgi operasyonu yürütüyor

Güncelleme:
Letonya Savunma Bakanlığı, Rusya'nın Letonya, Litvanya ve Estonya'ya karşı geniş çaplı bir "bilgi operasyonu" yürüttüğünü, bu kapsamda Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik saldırılarında Baltık ülkelerinin topraklarının kullanıldığı yönünde iddialar ortaya attığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı düzenlediği karşı saldırıların planlanması ya da icrasında Letonya, Litvanya ve Estonya'nın yer almadığı belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında, "Rusya'nın bu tür açıklamalarla zayıflığını ortaya koyduğuna" ve "Baltık Denizi kıyılarındaki Rus altyapısını hedef alan başarılı Ukrayna saldırılarına karşı kendisini savunamadığı gerçeğinden dikkatleri başka yöne çekmeye çalıştığı" kaydedildi.

Açıklamada, "Baltık ülkeleri Ukrayna'ya askeri ekipman, insani yardım ve mali destek sağlayarak destek verirken, Ukrayna'nın Rusya'nın geniş çaplı işgaline karşı kendini savunma hakkının meşru olduğunu vurguluyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Rusya'nın Baltık ülkelerine yönelik bilgi operasyonunun amacının NATO'yu itibarsızlaştırmak, toplumu bölmek, devlet kurumlarına olan güveni azaltmak ve Ukrayna'ya verilen desteği zayıflatmak olduğu, bu çabaların ise dezenformasyon, sosyal medya botlarının kullanımı, Rusça konuşan kitlelerin hedef alınması ve gençlerin istismar edilmesini içerdiği vurgulandı.

Kaynak: AA / Eren Beksaç
