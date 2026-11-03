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Letonya'nın iki bölgesinde hava sahası tehdidi uyarısı

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- Balvi bölgesine, ilk bilgilere göre tanımlanamayan bir cisim düştü

Letonya Ulusal Silahlı Kuvvetleri, Balvi ve Ludza bölgelerinde hava sahası tehdidi uyarısında bulunmasının ardından tanımlanamayan bir cismin Balvi bölgesine düştüğünü bildirdi.

Ulusal Silahlı Kuvvetlerden yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkenin kuzeydoğusundaki Balvi ve Ludza bölgelerinde yerel saatle 00.07'de hava sahası tehdidi uyarısında bulunuldu.

Tehdide karşılık olarak önleyici insansız hava araçları (İHA) devreye sokulurken, NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği misyonunda görev yapan savaş uçakları da harekete geçirildi.

İlk bilgilere göre tanımlanamayan bir cisim Balvi bölgesine düştü. Cismin yerini kesin olarak belirlemek amacıyla bölgede arama çalışmaları yapılacak.

Hava sahası tehdidi saat 00.35'te sona erdi.

Bölge sakinlerine şüpheli bir cisim veya parçalarını görmeleri halinde bunlara yaklaşmamaları, derhal acil yardım hattını arayarak yetkililere haber vermeleri çağrısında bulunuldu.

Letonya basınındaki haberlere göre, Balvi Belediye Başkanı Janis Trupovnieks, cismin Tilza yerleşimi yakınlarına düştüğünü doğruladı. Cismin türü ve nereden geldiği henüz açıklanmadı.

Letonya'da 1 Kasım'da da Belarus üzerinden ülke hava sahasına giren tanımlanamayan bir cisim nedeniyle alarm verilmiş, cisim daha sonra ülke hava sahasından çıkarak Rusya'ya geçmişti. Letonyalı yetkililer, cismin Ukrayna'ya ait İHA olabileceğini bildirmişti.

Kaynak: AA
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