Letonya, Baltık Denizi'nde telekomünikasyon kablosunun zarar gördüğünü açıkladı

Letonya'nın Baltık Denizi kıyısındaki Liepaja yakınlarındaki bir telekomünikasyon kablosunun zarar gördüğü, olay sonucu iletişim ağında sorun yaşanmadığı belirtildi.

Letonya Başbakanı Evika Silina, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Baltık Denizi'nde Liepaja yakınlarındaki özel bir şirkete ait fiber optik kabloda hasar tespit edildiğini duyurdu.

Letonya Kriz Yönetim Merkezi ve ilgili birimlerle iletişim halinde olduğunu aktaran Silina, olay sonucu ülkenin iletişim ağında sorun yaşanmadığını kaydetti.

Silina, telekomünikasyon kablosunun zarar görmesine ilişkin polisin soruşturma başlattığını ve olayın detaylı incelendiğini ifade etti.

Letonya Polisi de X'ten yaptığı açıklamada, ülke kara sularında özel bir şirkete ait telekomünikasyon kablosuna zarar verdiğinden şüphelenilen geminin Liepaja Limanı'nda bulunduğunu ve mürettebatla irtibat halinde olduklarını bildirdi.

Polis, mürettebatın gözaltına alınmadığını, olayın aydınlatılması için işbirliği içerisinde çalıştıklarını belirtti.

Ulusal medya ise kablonun, 2 Ocak'ta Liepaja Limanı'nda bulunan bir gemi tarafından zarar görmüş olabileceğini kaydetti.