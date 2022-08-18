LEONARDO DA VİNCİ'YE İLHAM KAYNAĞI OLAN EL-CEZERİ İÇİN ULUSLARARASI SEMPOZYUM

DİCLE Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İrfan Yıldız, İslam alimlerinden El-Cezeri'nin çalışmalarıyla Leonardo da Vinci'ye ilham kaynağı olduğunu belirterek, Cezeri'yi merak edenleri 6-8 Ekim tarihleri arasında Dicle Üniversitesi'nde düzenlenecek uluslararası sempozyuma davet etti.

Dicle Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İrfan Yıldız, sibernetiğin babası olarak değerlendirilen El-Cezeri'nin çalışmalarıyla Leonardo da Vinci'ye ilham kaynağı olduğunu söyledi. El-Cezeri'nin Şırnak Cizreli olduğunu ancak Diyarbakır'da 25 yıl süreyle Artuklu Sarayı'nda yaşadığını ifade eden Prof. Dr. Yıldız, Cezeri'nin 6-8 Ekim tarihleri arasında Dicle Üniversitesi'nde yapılacak "Uluslararası El-Cezeri Çalışmaları ve Günümüze Yansımaları Sempozyumu" ile anılacağı kaydetti.

Prof. Dr. İrfan Yıldız, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dicle Üniversitesi, Valilik, Atatürk Kültür Merkezi, Şırnak Üniversitesi, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Artuklu Sarayı Kazı Başkanlığı'nın birlikte düzenleyeceği sempozyuma El-Cezeri'yi merak edenleri davet ederek, 'Cezeri, İslam aleminin meşhur mühendis ve alimidir. Bugünkü otomasyon ve sibernetiğin babasıdır. Aynı zamanda bilinen ilk insansız robotları yapan kişidir. Onun insansız robotlarını da yaşadığı yerin duvarlarına da çizmiş bulunmaktayız. El-Cezeri'nin yaşadığı yerde böyle bir sempozyum ilk kez yapılıyor. Ağırlıklı olarak mühendislik, El Cezeri ile ilgili konular tartışılacak. El-Cezeri'nin yaptığı bütün çalışmalar, bütün detaylarıyla orada katılımcılara anlatılacak. Böyle önemli bir sempozyuma katılımların yüksek olacağını umuyoruz. Yurt içi ve yurt dışından 100'e yakın uzmanın katılım sağlayacağını düşünüyoruz. Aynı zamanda hem Türkiye'de hem dünyada El-Cezeri üzerine çalışan El-Cezeri'ye ilgi duyan, Leonardo da Vinci'ye ilham kaynağı olan El Cezeri'yi merak edenlerin bu sempozyuma katılmalarını istiyoruz'dedi