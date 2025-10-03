Leningrad Bölgesinde Sahte Alkolden 41 Kişi Hayatını Kaybetti
Rusya'nın Leningrad bölgesinde, sahte alkolden zehirlenen 41 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Olayla ilgili 5 alkol deposu denetlenirken, 8 şüpheli gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.
Rus haber ajansı TASS'ın kolluk kuvvetleri yetkililerine dayandırdığı haberine göre, Leningrad bölgesinde 41 kişi sahte alkolden zehirlenerek yaşamını yitirdi.
Bölgedeki 5 alkol deposu denetlenirken, 8 şüpheli gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel