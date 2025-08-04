Leningrad Bölgesinde Otobüs ile Tren Çarpıştı: 1 Ölü, 16 Yaralı

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Rusya'nın Leningrad bölgesinde otobüs ile yük treninin çarpışması sonucunda bir kişi yaşamını yitirdi, 16 kişi yaralandı. Yaralılardan 7'sinin durumu ağır. Yetkililer kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

MOSKOVA, 4 Ağustos (Xinhua) -- Rusya'nın Leningrad bölgesinde otobüs ile yük treninin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı.

Bölge sağlık komitesi, yaralılardan 7'sinin durumunun ağır olduğunu ve tüm yaralıların yerel hastanelere nakledildiğini açıkladı.

Oktyabrskaya Demiryolu'nun Telegram üzerinden yaptığı açıklamaya göre, kaza yerel saatle sabah 06.11'de turist otobüsünün yaklaşan bir trenin önündeki demiryolu geçidine girmesi sonucu meydana geldi.

Yetkililer kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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