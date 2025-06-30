Leman: Mazlum Müslüman halkın haklılığı çizilmek istendi. Peygamber efendimizin tasviri yoktur

Leman: Mazlum Müslüman halkın haklılığı çizilmek istendi. Peygamber efendimizin tasviri yoktur
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Leman: Mazlum Müslüman halkın haklılığı çizilmek istendi. Peygamber efendimizin tasviri yoktur
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Mizah dergisi Leman'ın son sayısında Hz. Muhammed'e yönelik çirkin karikatür tepkiler çekerken, dergiden yapılan açıklamada "Mazlum Müslüman halkın haklılığı çizilmek istendi. Peygamber efendimizin tasviri yoktur" denildi.

Leman dergisi tepki çeken çirkin karikatüre ilişkin "Mazlum Müslüman halkın haklılığı çizilmek istendi. Peygamber efendimizin tasviri yoktur" açıklamasında bulundu.

Mizah dergisi Leman'ın son sayısında Hz. Muhammed'e yönelik çirkin bir karikatür yayınlandı. Karikatüre tepkiler çığ gibi büyüdü.

4 KİŞİ İÇİN GÖZALTI KARARI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuya ilişkin açıklama yaptı. Bakan Tunç İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını söyledi.

İstanbul Valisi Davut Gül ise yaptığı açıklamada, 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini belirtti. Vali Gül şunları söyledi: "Hz. Peygamberimize yönelik çirkin karikatür nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, TCK 216. madde kapsamında adli soruşturma başlatmış; 4 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiştir.

Kutsallarımıza saldırarak toplumu provoke etmeye çalışan bu zihniyete karşı hukuk devleti gereğini yapmaktadır. Milletimizin inancına uzanan hiçbir alçaklığa sessiz kalmayacağız."

DERGİ BİNASINI BASTILAR

Leman dergisinin bulunduğu binayı kalabalık bir grup bastı. Camlara taş atan grup binadan içeri girmeye çalıştı. Olay yerine sevk edilen çevik kuvvet polisi, bazı göstericileri gözaltına aldı.

LEMAN'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Yaşananların ardından Leman Dergisi'nden de açıklama geldi. Dergiden yapılan açıklamada "Mazlum Müslüman halkın haklılığı çizilmek istendi. Peygamber efendimizin tasviri yoktur" denildi.

Leman'ın açıklaması şöyle: "Dünyada en çok konulan ve nüfus olarak en yüksek sayıda isim Muhammed, Mehmet, Mamadu ( hepsi peygamber efendimizin ismini yaşatmak için Müslümanlar tarafından konulur. ) ismidir. Şu anda Muhammed ismi taşıyan 200 milyon kişi var.

Burada karikatürün çizeri İsrail tarafından öldürülen bir Müslümanı konu ederek mazlum Müslüman halkın haklılığını çizmek istemiş olup dini değerleri aşağılama amacı asla bulunmamaktadır.

Bize sürülen lekeyi kabul etmiyoruz zira Peygamber efendimizin tasviri yoktur. Karikatürü böyle yorumlamak için çok kötü niyetli olmak lazım. Sizin tanıdığınız kaç Mehmet, Muhammed var. Türk askeri Mehmetçiktir. Peygamber ocağından gelir. Hassasiyeti biliyor ve anlıyoruz. Yanlış anlaşılmalara sebep verenleri provakatif olanları kınıyoruz. Protesto eden iyi niyetli kardeşlerimizi bizi doğru biçimde anlamaya davet ediyoruz.

5 adet Filistin Özel Sayısı ve yüzlerce Mavi Marmara dahil kapak yapmış bir dergi olarak vicdanımızı ve inancımızı yanlış ve çarpıtılmış biçimde sorgulama hakkınızın olmadığını ifade ederiz. Yine provokasyonlara maruz kalıp incindiğini düşündüğümüz iyi niyetli okurlarımız için özür dileriz.

Ülkemizin hassas günler geçirdiği bu dönemde adalet bakanlığı ve güvenlik sağlamakla yükümlü birimleri çıra peşinde olanlara karşı göreve davet ediyoruz."

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Güncel
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıSerkan Taşdemir:

boş yapma hep aynisiniz

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Haber YorumlarıÇerkes Ethem:

Karikatürü şimdi gördüm. Bombalanan bir şehirde Hz. Muhammed ve Hz Musa var, burada Hz Musa Yahudi gibi lanse edilmiş. Binaların üzerlerinde de haç işaretlerine benzer işaret var. Sanki Hz Muhammed ve Hz Musa bu olayı destekliyor gibi lanse edilmiş. Kesınlıkle iyi bir niyet görmedim. Halkın değerlerini bu sekılde lanse edemezsiniz. Açıklama ve karikatür birbirine çok zıt.

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Haber YorumlarıÇerkes Ethem:

Karikatür neden yok görmedikki bi sonuca varalım.

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Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

Ben, karikatürü görmedim....... Karikatürü burada "YAYINLAYIN" !!!!!........ Hakaret içerip içermediğine BU MİLLET, BU HALK KARAR VERSİN !!!!...... Karikatürü yayınlamanız gerekirdi......

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Haber Yorumlarıkadirozerr:

yine seçim gelşyor herlde nezamn hükümet geriye düşse bu tür duygusömürüsü gerektirecek dinsel vede millytçilk olaylar ortya çıkıyor

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