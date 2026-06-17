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Güney Kore lideri Lee'den Trump'a "Kuzey Kore sorununun barışçıl çözülmesinde öncülük et" talebi

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Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, G7 Zirvesi'nde ABD Başkanı Trump ile görüştü ve Kuzey Kore sorununun barışçıl çözümünde ABD'nin öncülük etmesini talep etti. Trump ise gerekli rolü oynama iradesini gösterdi.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'ın, ABD'den Kuzey Kore sorununun barışçıl bir şekilde çözülmesinde öncülük etmesini istediği bildirildi.

Yonhap ajansının Güney Kore Devlet Başkanlığı Ofisi yetkilisine dayandırdığı haberine göre Lee, Fransa'da düzenlenen G7 Zirvesi marjında ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü.

Trump, görüşmede, Güney Kore Devlet Başkanı Lee'ye Doğu Asya'da Güney ile Kuzey Kore arası ilişkilerdeki son durum hakkında bazı sorular yöneltti.

Lee, Orta Doğu çatışmasının sona erdirilmesi çabalarını örnek göstererek Trump'tan "Kuzey Kore sorununun barışçıl bir şekilde çözülmesi çabalarına öncülük etmesini" istedi.

Trump, Lee'nin bu talebine yanıt olarak, "Kore Yarımadası'yla ilgili meselelerin ilerletilmesinde gerekli rolü oynama konusunda güçlü bir irade sergilemek istediğini" bildirdi.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan
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