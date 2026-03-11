Le Trio Joubran, ramazana özel Çırağan Sarayı'nda konser verecek
Filistinli Samir, Wissam ve Adnan Joubran kardeşlerin oluşturduğu Le Trio Joubran, ramazan ayına özel düzenlenecek konserde müzikseverlerle bir araya gelecek.
Filistinli Samir, Wissam ve Adnan Joubran kardeşlerin oluşturduğu Le Trio Joubran, ramazan ayına özel düzenlenecek konserde müzikseverlerle bir araya gelecek.
Konser, 17 Mart'ta Çırağan Palace Kempinski'de iftar programının ardından başlayacak.
Le Trio Joubran, sevilen eserlerini konserde seslendirecek. Eserler, Filistinli şair Mahmud Derviş'in sesi ve Joubran kardeşlerin kültürel belleğini yansıtan özel görsel tasarımlar eşliğinde yorumlanacak.
Konserin açılışında çağdaş ebru sanatçısı Garip Ay canlı performans sergileyecek.
Biletlerin Biletix üzerinden satışa sunulduğu konserden elde edilen gelirin bir kısmı Filistinliler adına bağışlanacak.