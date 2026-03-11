Haberler

Le Trio Joubran, ramazana özel Çırağan Sarayı'nda konser verecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Filistinli Samir, Wissam ve Adnan Joubran kardeşlerin oluşturduğu Le Trio Joubran, ramazan ayına özel düzenlenecek konserde müzikseverlerle bir araya gelecek.

Filistinli Samir, Wissam ve Adnan Joubran kardeşlerin oluşturduğu Le Trio Joubran, ramazan ayına özel düzenlenecek konserde müzikseverlerle bir araya gelecek.

Konser, 17 Mart'ta Çırağan Palace Kempinski'de iftar programının ardından başlayacak.

Le Trio Joubran, sevilen eserlerini konserde seslendirecek. Eserler, Filistinli şair Mahmud Derviş'in sesi ve Joubran kardeşlerin kültürel belleğini yansıtan özel görsel tasarımlar eşliğinde yorumlanacak.

Konserin açılışında çağdaş ebru sanatçısı Garip Ay canlı performans sergileyecek.

Biletlerin Biletix üzerinden satışa sunulduğu konserden elde edilen gelirin bir kısmı Filistinliler adına bağışlanacak.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hodri meydan: Macera arayan olursa...

Erdoğan'dan hodri meydan: Macera arayan olursa...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD basınından olay iddia: Mücteba Hamaney ilk saldırıda ölmüş olabilir

Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar
Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran muhabir

Herkes onu konuşuyor!
Trump, en büyük darbeyi İran'dan değil kendi halkından yedi

En büyük darbeyi İran'dan değil kendi halkından yedi
İlk kez ortaya çıktı! ABD'nin uykularını kaçıracak görüntü

ABD'nin uykularını kaçıracak görüntü
ABD basınından olay iddia: Mücteba Hamaney ilk saldırıda ölmüş olabilir

Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar
Pınar Altuğ'a eşinin yanında açıkça soruldu: Müstehcen sahnede oynar mısın?

Pınar'a eşinin yanında açıkça soruldu: Müstehcen sahnede oynar mısın?
3 kuruş için hayvanlara bunu yaptılar! Bakanlık affetmedi

3 kuruş için hayvanlara bunu yaptılar! Bakanlık affetmedi