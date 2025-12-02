Haberler

Le Trio Joubran, İstanbul'da "Filistin Dayanışma Konseri" verecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Filistinli müzik grubu Le Trio Joubran, 10 Ocak 2026'da İstanbul'da gerçekleştirilecek 'Filistin Dayanışma Konseri' ile dinleyicileriyle buluşacak. Grup, Türkiye'deki performanslarıyla büyük ilgi gördü.

Filistinli kardeşlerden oluşan Le Trio Joubran müzik grubu, İstanbul'da "Filistin Dayanışma Konseri" verecek.

Grup, DHD Prodüksiyon'un düzenlediği konserle 10 Ocak 2026'da Haliç Kongre Merkezi'nde dinleyicilerle buluşacak.

Joubran kardeşler, 26 ve 27 Eylül'de Kayseri'de düzenlenen protokol ve halk konserlerinde büyük ilgi görmüştü. Geçen ay 13 Kasım'da da CSO Ada Ankara konser verdi.

Filistin müziğinin uluslararası alandaki önemli temsilcilerinden olan Le Trio Joubran, "Filistin Dayanışma Konseri" turnesi kapsamında ayrıca gelecek yıl 10 Mart'ta Ankara'da, 11 Mart'ta ise Konya'da sahne alacak.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
AK Partili Çelik'ten Barzani'nin uzun namlulu peşmergeleri ile ilgili açıklama

Barzani'nin silahlı peşmergeleriyle ilgili AK Parti'den açıklama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'de geyik alarmı verildi; dev sürü bahçeleri istila etti

Sabah uyandıklarında gördükleri manzara ağızları açık bıraktı
Düğünden bir yıl sonra ortaya çıkan görüntü pes dedirtti

Düğünden bir yıl sonra ortaya çıkan görüntü pes dedirtti
Görüntüler Türkiye'den! Büyüklüğü ağızları açık bıraktı

Görüntüler Türkiye'den! Büyüklüğü ağızları açık bıraktı
500 bin liraya getirdiği gelini kaçtı, baba kendini astı

500 bin liraya getirdiği gelini kaçtı, baba kendini astı
ABD'de geyik alarmı verildi; dev sürü bahçeleri istila etti

Sabah uyandıklarında gördükleri manzara ağızları açık bıraktı
Bulgaristan alev alev! On binlerce kişi sokaklara döküldü

Türkiye'nin yanı başı alev alev! On binler sokaklara döküldü
Mert Hakan'ın golden sonra yaptıkları olay oldu

Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü
Leroy Sane ülkesi Almanya'da gündem oldu

Yaptıklarıyla herkesin dilinde
Çocuğunun gözü önünde tekme tokat dövdü

Küçücük çocuğa da acımadı, tekme tokat dövdü
Ünlü estetik doktoru Zülfü Akşit, trafik kazasında hayatını kaybetti

Ünlü estetik doktoru feci şekilde can verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Adaletin yokluğu toplum hayatı için felakettir

Erdoğan hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Felakettir
Bodrumundan gelen sesleri hırsız sandı, gerçek bambaşka çıktı! Aylardır orada yaşıyor

Bodrumundan gelen sesleri hırsız sandı, gerçek bambaşka çıktı
'Yayalar evimi izliyor' şikayeti üst geçidi yıktırdı. Sonrası fıkra gibi: İçerisi yine gözüküyor

"Evimi izliyorlar" şikayeti üst geçidi yıktırdı, sonrası fıkra gibi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.