Le Trio Joubran, İstanbul'da "Filistin Dayanışma Konseri" verecek

Filistinli kardeşlerden oluşan Le Trio Joubran müzik grubu, İstanbul'da "Filistin Dayanışma Konseri" verecek.

Grup, DHD Prodüksiyon'un düzenlediği konserle 10 Ocak 2026'da Haliç Kongre Merkezi'nde dinleyicilerle buluşacak.

Joubran kardeşler, 26 ve 27 Eylül'de Kayseri'de düzenlenen protokol ve halk konserlerinde büyük ilgi görmüştü. Geçen ay 13 Kasım'da da CSO Ada Ankara konser verdi.

Filistin müziğinin uluslararası alandaki önemli temsilcilerinden olan Le Trio Joubran, "Filistin Dayanışma Konseri" turnesi kapsamında ayrıca gelecek yıl 10 Mart'ta Ankara'da, 11 Mart'ta ise Konya'da sahne alacak.