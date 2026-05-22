Fransız siyasetçi Le Pen'den, İsrail'in Küresel Sumud Filosu aktivistlerine kötü muamelesine tepki Açıklaması

Fransa'da Ulusal Birlik (RN) Partisi Grup Başkanvekili Marine Le Pen, İsrail'in Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik kötü muamelesinin "kabul edilemez" olduğunu belirtti.

Le Pen, konuk olduğu Fransız BFMTV kanalında, İsrail güvenlik güçlerinin Aşdod Limanı'nda Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik kötü muamelesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Fransa'nın bu tür davranışları kınaması gerektiğini söyleyen Le Pen, "Bu davranış kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Le Pen, İsrail hükümetinin bundan gereken sonuçları çıkarmalarını umduklarını dile getirerek, "Fransa'nın bu tür davranışlara ilişkin sert tepkisini ifade etmesinin doğru olduğunu düşünüyorum." dedi.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, aktivistlerin tutulduğu Aşdod Limanı'na gittiği ve İsrail güvenlik güçlerinin aktivistlere kötü muamelede bulunduğu görüntüyü paylaşmıştı.

Görüntülerde, Ben-Gvir'in geçişi sırasında bir kadın aktivistin "Özgür Filistin" diye bağırdığı, İsrail polisinin ise kadına sert müdahalede bulunarak yere yatırdığı kameraya yansımıştı. Bu sırada aşırı sağcı Ben-Gvir'in "İşte böyle yapmak gerekiyor." dediği duyulmuştu.