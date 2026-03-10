Rusya ve Suudi Arabistan dışişleri bakanları Orta Doğu'daki gerginliği görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile telefonda Orta Doğu bölgesindeki gerilimi ele aldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov ve bin Ferhan, telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, "ABD ve İsrail'in İran'a karşı sebepsiz saldırganlığı sonucunda Orta Doğu'da artan gerilim" ele alındı.

İki Bakan, "ABD ile İsrail'in yasa dışı eylemleriyle alakası olmayan Basra Körfezi ülkelerinde ve İran'da sivil kayıplara yol açan ve sivil altyapılara ciddi zarar veren saldırıların durdurulması, sorunların güçle çözümünden vazgeçilmesi gerektiğini" vurguladı.

Her iki taraf da Orta Doğu'daki gerginliğin azaltılması, durumun daha da kötüleşmesinin önlenmesine yönelik uluslararası girişimlerin pekiştirilmesine ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.