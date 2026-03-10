Haberler

Rusya ve Suudi Arabistan dışişleri bakanları Orta Doğu'daki gerginliği görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile telefonda Orta Doğu'daki ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırganlığına ilişkin gerilimleri ele aldı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile telefonda Orta Doğu bölgesindeki gerilimi ele aldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov ve bin Ferhan, telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, "ABD ve İsrail'in İran'a karşı sebepsiz saldırganlığı sonucunda Orta Doğu'da artan gerilim" ele alındı.

İki Bakan, "ABD ile İsrail'in yasa dışı eylemleriyle alakası olmayan Basra Körfezi ülkelerinde ve İran'da sivil kayıplara yol açan ve sivil altyapılara ciddi zarar veren saldırıların durdurulması, sorunların güçle çözümünden vazgeçilmesi gerektiğini" vurguladı.

Her iki taraf da Orta Doğu'daki gerginliğin azaltılması, durumun daha da kötüleşmesinin önlenmesine yönelik uluslararası girişimlerin pekiştirilmesine ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu
Trump: İran Hürmüz'e mayın yerleştirdiyse sonuçlar hiç görülmemiş seviyede olacak

"Bunu yaptıysanız sonuçları daha önce görülmemiş seviyede olur"
Wanda Nara'dan Icardi'yi kızdıracak paylaşım

Yine rahat durmadı! Yaptığı paylaşıma bakın
Netanyahu, İran halkına seslendi: Anı yakalamaya hazır olun

Bir kez daha İran halkına seslendi, "bayrak" mesajı verdi
Avustralya, Körfez bölgesine uzun menzilli keşif uçağı gönderiyor

Okyanusya ülkesi de savaştaki tarafını seçti! Yola çıkıyor
Okan Buruk'tan İspanyol hakem için olay eleştiri

İspanyol hakem için olay sözler
Galatasaray taraftarını maç sonunda korkutan görüntü

Tarihi zafer sonrası korkutan görüntü
SGK'dan 25 bin liraya kadar geri ödeme! e-Devlet'ten sorgulanabiliyor

Haberi okuyan e-Devlet'e akın edecek