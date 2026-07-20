Lavrov, Kuzey Koreli mevkidaşı Choe ile ikili ilişkileri ve güvenlik sorunlarını görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son-hui ile ikili ilişkileri ve güvenlik sorunlarını ele aldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov, Rusya'yı ziyaret eden Choe ile başkent Moskova'da bir araya geldi.

Görüşmede, ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası güvenlikle ilgili sorunlar ele alındı.

Lavrov, görüşmenin başında yaptığı konuşmada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un arasındaki diyaloğun devam ettiğini belirterek, "İki liderin, başkent Pyongyang'da 2024'te kabul ettiği kararlar, tutarlı şekilde uygulanıyor. İki ülkenin dışişleri bakanlıkları bu sürece katkıda bulunuyor." dedi.

İkili ilişkilere ivme kazandırılması ve bölgesel ve uluslararası güvenlikle ilgili sorunların çözümüne katkıda bulunulmasının önemini vurgulayan Lavrov, Kuzey Koreli askerlerin Rus toprağı Kursk bölgesinin Ukraynalı askerlerden arındırılması sürecinde yer aldığını anımsattı.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe, dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edilmişti. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ele alınmıştı.