Haberler

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İranlı mevkidaşı Erakçi ile telefonda görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İranlı mevkidaşı Abbas Erakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırganlığının Orta Doğu'daki durumu etkilediğini değerlendirdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İranlı mevkidaşı Abbas Erakçi ile telefon görüşmesi yaptı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov ve Erakçi'nin telefon görüşmesinde, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırganlığı sonucunda Orta Doğu'da oluşan durum ele alındı.

Lavrov görüşmede, "Rusya'nın, gerginliğin azaltılması, durumun da siyasi ve diplomatik çözüm yoluna döndürülmesi gerektiği yönündeki temel tutumunu teyit ederek, İran ve bölge ülkelerinin güvenlik çıkarlarının dikkate alınması hususunda yardımcı olmaya hazır olduğunu" dile getirdi.

İki bakan, 3 Mart'ta telefon görüşmesi yapmıştı.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu
Trump 'İran'la görüşebiliriz' dedi, ABD'den tam tersi açıklama geldi

Tüm dünya Trump'ın sözlerine odaklanmışken ABD'den şok bir mesaj geldi
Türkiye-İspanya rüzgarına MSB de kayıtsız kalamadı

Türkiye-İspanya rüzgarına MSB de kayıtsız kalamadı
Melih Gökçek'ten bomba iddia: Deniz Baykal bana adaylık teklif etti

Gökçek'ten çok konuşulacak Baykal iddiası! Şahidi bile var
Netanyahu öldü mü? İran basınından gündem yaratan iddia

Netanyahu öldü mü? Bu haber doğruysa yer yerinden oynar
Santiago Bernabeu Türk futboluyla yarışıyor

Yok böyle ciro! Tek başına Türk futboluyla yarışıyor
İstanbul'daki konsere büyük ilgi! 35 bin liralık biletler saniyeler içinde bitti

İstanbul konserine büyük ilgi! 35 bin liralık biletler saniyede bitti
Türkiye'nin altın merkezindeki soygunun büyüklüğü inanılmaz

Türkiye'nin altın merkezindeki soygunun büyüklüğü inanılmaz