Rusya ve BAE dışişleri bakanları, Basra Körfezi'ndeki durumu görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan, Basra Körfezi bölgesindeki durumu telefonda ele aldı.

Basra Körfezi'ndeki durumun ele alındığı görüşmede, bölgedeki askeri-siyasi gerginlikle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

"Sivil kayıplara ve sivil altyapıya yol açan çatışmaların derhal durdurulması gerektiği" vurgulanan görüşmede, iki bakan, Orta Doğu'daki krizin barışçıl çözümüne destek sağlanması amacıyla koordinasyon halinde olunması konusunda mutabık kaldı.

Lavrov, görüşmede BAE'nin Şam Büyükelçiliğine protesto göstericileri tarafından düzenlenen saldırıları kınayarak, bunun Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi'ni ihlal ettiğini vurguladı.

Görüşmede ayrıca Rusya ile BAE arasındaki ilişkiler istişare edildi.