Lavrov ve Alman mevkidaşı 2022'den bu yana ilk kez New York'ta görüştü, sonuç çıkmadı

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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 27 Eylül (Xinhua) -- Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Alman mevkidaşı Johann Wadephul, cumartesi günü New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde kısa bir görüşme gerçekleştirdi. Böylelikle, Rusya'nın 2022'deki özel askeri operasyonunun başlamasından bu yana iki ülkenin dışişleri bakanları ilk kez bir araya gelmiş oldu

Lavrov, görüşme talebini cuma günü Alman tarafının "son dakikada" yaptığını söyledi. Dışişleri bakanları, Lavrov'un Genel Kurul'daki konuşmasından önce bir araya geldi.

Lavrov gazetecilere yaptığı açıklamada, "Almanya Dışişleri Bakanı'nın bu girişiminden yeni bir sonuç çıkmadı" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı, cumartesi günkü görüşmenin Rusya ile Almanya arasında diyaloğun yeniden başlaması olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği sorusuna ise mevkidaşının sadece kamuoyuna açıkladığı tutumunu yinelediğini söyleyerek yanıt verdi.

Kaynak: Xinhua