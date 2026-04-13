Rusya: Macaristan'ın yeni hükümetiyle ilişki kurmaya hazırız

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Macaristan'daki genel seçimlerin ardından yeni hükümetle ilişki kurmaya hazır olduklarını belirtti. Lavrov, yeni yönetimin ulusal çıkarlarını nasıl anlayacağına bağlı olarak ilişkilerin şekilleneceğini ifade etti.

Lavrov, Rus basına yaptığı açıklamada, Macaristan'da dün düzenlenen genel seçimin sonuçlarını değerlendirdi.

"Rusya'nın, Macaristan'ın yeni yönetimiyle ilgili beklentisi nedir?" sorusunu yanıtlayan Lavrov, şöyle konuştu:

"Yeni yönetimin yapacağı işleri görmek isteriz. Herhangi bir ülkeyle, eşit, karşılıklı çıkara dayalı, dengeli ilişkiler kurmak istiyoruz. (Macaristan'daki) Yeni hükümetle ilişki kurmaya hazırız. Her şey, yeni hükümetin kendi ulusal çıkarlarını ne şekilde anladığına bağlı."

Macaristan'daki genel seçim

Macaristan Ulusal Seçim Ofisinin (NVI) verilerine göre, dün düzenlenen genel seçimdeki sandıkların yaklaşık yüzde 99'u açıldı.

Seçim sonucuna göre, Peter Magyar liderliğindeki Saygı ve Özgürlük Partisi (Tisza), 199 sandalyeli parlamentonun 136'sını kazanırken, Başbakan Viktor Orban'ın liderliğindeki Fidesz Partisi 56 sandalyeye sahip oluyor.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu
