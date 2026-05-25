Rusya'dan ABD'ye "diplomatik misyon çalışanlarını Kiev'den tahliye etme" tavsiyesi

Güncelleme:
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'li mevkidaşı Rubio ile yaptığı görüşmede, Kiev yönetiminin terör saldırılarına karşı Rus ordusunun askeri unsurları hedef alacağını belirterek, ABD'ye diplomatik misyon personelini Kiev'den tahliye etmesini tavsiye etti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'li mevkidaşı Marco Rubio'ya diplomatik misyon çalışanlarını Ukrayna'nın başkenti Kiev'den tahliye etmeyi tavsiye etti.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov ile Rubio telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatı üzerine Lavrov, "Kiev yönetiminin, Rus topraklarındaki sivil halka ve unsurlara yönelik terör saldırılarına karşı, Rus ordusunun Kiev'deki askeri unsurlara yönelik sistematik saldırılar başlatacağı bilgisini" Amerikan tarafına iletti.

Görüşmede, diğer ülkelerle birlikte ABD'ye diplomatik misyon personelini ve diğer vatandaşlarını Kiev'den tahliye etmesi tavsiye edildi.

Rusya ile ABD arasında geçen yıl Alaska Zirvesi'nde, Ukrayna krizine ilişkin uzlaşıların sağlandığını anımsatan Lavrov, "Avrupalı elitler ile Kiev yönetiminin, söz konusu uzlaşıları baltaladığını ve bunun üzüntü verici olduğunu" vurguladı.

İki bakan görüşmede, Hürmüz Boğazı'ndaki krizin çözümüne yönelik diplomatik girişimler ve Küba'yla ilgili durum hakkında görüş alışverişinde de bulundu.

Lavrov ile Rubio, "görüş ayrılıklarına rağmen Rus ve ABD diplomatik misyon temsilciliklerinin çalışma sürecinin iyileştirilmesine yönelik girişimleri yoğunlaştırma konusunda kararlı olduklarını" kaydetti.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu
