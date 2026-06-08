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Lavrov, BM Genel Sekreteri adayı Bachelet'i kabul etti

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, BM Genel Sekreterliği'ne aday olan eski Şili Devlet Başkanı Michelle Bachelet'i Moskova'da kabul etti. Görüşmede, BM Genel Sekreteri'nin tarafsız, bağımsız ve BM Şartı'na bağlı olması gerektiği vurgulandı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri adayı Michelle Bachelet ile başkent Moskova'da görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Lavrov, BM Genel Sekreterliği adayları arasında yer alan eski Şili Başbakanı Michelle Bachelet'i kabul etti.

Görüşmenin başında konuşan Lavrov, BM genel sekreterinin sahip olması gereken özelliklerini sıralayarak "Genel sekreterin, çifte standartlara değil, BM Şartı'na bağlı tarafsız ve bağımsız olması gerekiyor. Bu sefer genel sekreterin gerçekten farklı olacağından emin olmalıyız." ifadesini kullandı.

Bachelet de BM'nin acilen iyileştirilmesi ve reform edilmesine ihtiyaç duyulduğunu vurgulayarak, "Bunu aday olduğumda değil, BM'de çalıştığımda daha iyi anladım. Dünyanın tarafsız, bağımsız, BM Şartı ve uluslararası hukuku baz alacak bir Genel Sekretere ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, nisan başında BM Genel Sekreter adayı, Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) Genel Sekreteri Rebeca Grynspan ile görüşmüştü.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu
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