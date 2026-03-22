Rusya: ABD Küresel Enerji Piyasasında Hakimiyet Kurmaya Çalışıyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin küresel enerji piyasalarında hakimiyet sağlamaya çalıştığını, bu süreçte diğer ülkelerin kaynaklarına yönelik saldırgan yöntemler benimsediğini belirtti.

MOSKOVA, 22 Mart (Xinhua) -- Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin küresel enerji piyasalarında bir hakimiyet doktrini izlediğini söyledi.

Lavrov, cumartesi günü Rus basınına verdiği röportajda, "ABD yalnızca kendi refahını önemsiyor. Washington'un arzuladığı doğal kaynaklara sahip ülkelerin liderlerine yönelik darbeler, kaçırma olayları veya suikastlar dahil her türlü yöntemle bu refahı savunmaya hazır. Tüm bunlar petrol ile ilgili" ifadelerini kullandı.

Lavrov ayrıca ABD'nin çıkarlarının her zaman uluslararası anlaşmaların önünde tutulduğu bir yaklaşım benimsediğini öne sürdü.

ABD'nin tarihsel olarak Rusya'nın Avrupa enerji piyasalarındaki etkisinin azalmasını memnuniyetle karşıladığını ve bunu sürdürdüğünü belirten Lavrov, Washington'un Moskova ile işbirliği yapabilmesi için öncelikle Rusya'nın çıkarlarına saygı göstermesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Xinhua
