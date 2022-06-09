Latif Demirci'nin ardından: "Attığını vurdu, vurduğunu yaralamadı" - Haberler

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Latif Demirci'nin ardından: "Attığını vurdu, vurduğunu yaralamadı"

DailyMotion.com - Güncel
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T24 Video Haber"Press Bey ve Media Hanım", "Muhlis Bey", "Mithat ve Mirsat", "Arap Kadri" gibi unutulmaz tiplemeleriyle Türkiye'de karikatür sanatının önde gelen isimlerinden olan karikatürist Latif Demirci, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

T24 Video Haber

"Press Bey ve Media Hanım", "Muhlis Bey", "Mithat ve Mirsat", "Arap Kadri" gibi unutulmaz tiplemeleriyle Türkiye'de karikatür sanatının önde gelen isimlerinden olan karikatürist Latif Demirci, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

Dostları ve meslektaşları; Hasan Cemal, Sebati Karakurt, Ertuğrul Özkök, Prof. Hüsamettin Koçan, Özlem Gürses, Turhan Günay, M. Kutlukhan Perker, Musa Ağacık, Sedat Ergin, Doğan Hızlan, Mevhibe Turay, Meral Onat, Tuncay Akgün, Karikatür sanatına tuğrasını vuran Latif Demirci'yi, T24'e anlattı.

Dostları Demirci'yi uğurladı

Teşvikiye Camii'nde 7 Haziran'da ikindi vakti düzenlenen törene, Demirci'nin de mesleğe başladığı Gırgır ve Fırt dergisi yıllarından itibaren karikatür dünyasının önde gelen çizerleri, medya ve sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı. Latif Demirci, Teşvikiye Camisi'ndeki törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

DailyMotion.com / Güncel

Latif Demirci İstanbul Türkiye Güncel Haberler

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