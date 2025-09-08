Haberler

Lastik Değiştirirken Kamyonetin Çarpması Sonucu Çift Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Kula ilçesinde, patlayan lastiğini değiştiren çift, yol kenarında kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Çiftin çocukları yaralandı.

Manisa'nın Kula ilçesinde yol kenarında otomobillerinin patlayan lastiğini değiştiren çift, kamyonetin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

İzmir-Ankara yolunun Ortaköy Mahallesi geçişinde sabah saatlerinde Seydoş K'nin (44) kullandığı 06 DEG 677 plakalı otomobilin lastiği patladı.

Seydoş K, aracı yol kenarına çekti. Sürücü ile eşi Eylem K. lastiği değiştirmeye çalıştıkları sırada, H.Y. (55) yönetimindeki 45 RV 827 plakalı kamyonet önce çifte, ardından otomobile çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, çarpmanın etkisiyle savrulan çiftin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Otomobilde bulunan çiftin çocukları E.K. (11) ve A.Y.K. (14) yaralı olarak Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kamyonet sürücüsü H.Y. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Kamil Altıparmak - Güncel
İşte Türk polisinin merhameti! Meslektaşlarını şehit eden saldırganı linçten kurtardı

İşte Türk polisinin merhameti! Saldırganı linçten böyle kurtardılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cengiz Ünder'den iddialı açıklama: Herkesin bildiği Cengo'yu tekrar göstereceğim

Cengiz'den iddialı açıklama! Fenerbahçe'den yollandığına pişman edecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.