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Lastik Değiştirirken Başından Yaralanan Adam Hayatını Kaybetti

Lastik Değiştirirken Başından Yaralanan Adam Hayatını Kaybetti
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde, otomobilinin patlayan lastiğini değiştirirken bijon anahtarının fırlaması sonucu başından yaralanan Metehan Tekin (37), hastanede yaşamını yitirdi.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde otomobilinin patlayan lastiğini değiştirmek istediği sırada bijon anahtarının fırlaması sonucu başından yaralanan Metehan Tekin (37) hayatını kaybetti.

Olay, saat 12.00 sıralarında Erek Mahallesi'nde meydana geldi. Evli ve 1 çocuk babası Metehan Tekin idaresindeki 60 AFT O23 plakalı otomobil, Birol Bostancı Caddesi'nde seyir halindeyken sağ ön lastiği patladı. Otomobili yol kenarına çekip lastiği değiştirmek için aracı kriko ile kaldıran Tekin, vidaları sökmeye çalıştığı sırada bijon anahtarı fırladı. Metehan Tekin, anahtarın başına çarpması sonucu yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılan Tekin, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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