Muğla'da Fırtınada Mahsur Kalan Kişiyi Esnaf Kurtardı
Muğla'nın Menteşe ilçesi Akbük Koyu'nda fırtına nedeniyle lastik botuyla denizde açığa sürüklenerek mahsur kalan kişi, çevredeki esnaflar Enis Aktunç ve Fatih Öztürk'ün botla müdahalesiyle kurtarıldı. Esnaflar, mahsur kalan kişinin botunu kendi botlarına bağlayarak onu güvenli bölgeye çekti ve kıyıya çıkardı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
MUĞLA'nın Menteşe ilçesi açıklarında fırtına nedeniyle lastik botla denizde açığa sürüklenerek mahsur kalan kişi, botla bölgeye giden 2 vatandaş tarafından kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla da kaydedildi.
Olay, saat 18.30 sıralarında Akbük Koyu'nda meydana geldi. Bölgede etkili olan fırtına ve rüzgar nedeniyle lastik botuyla denize açılan kişi kıyıya dönemedi. Denizde mahsur kalan kişinin yardım çağrısını fark eden çevredeki esnaflardan Enis Aktunç ile Fatih Öztürk botla denize açıldı. İki esnaf, lastik botu kendi botlarına bağlayarak mahsur kalan vatandaşı önce güvenli bölgeye çekip ardından da kıyıya çıkardı. O anlar cep telefonu kamerasıyla da kaydedildi. Görüntülerde iki esnafın mahsur kalan kişinin botuna ip bağlayarak çektiği anlar yer aldı.