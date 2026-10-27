Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Larnaka'da sinagog çevresindeki yollar 3 yıldır kapalı, GKRY Adalet Bakanı bilmiyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

GKRY'nin Larnaka kentinde sinagog çevresindeki cadde ve sokakların 3 yıldır 'güvenlik önlemleri' gerekçesiyle kapalı olduğu ortaya çıktı. Adalet Bakanı Costas Fitiris, Meclis Maliye Komitesinde konudan haberdar olmadığını söyledi; bakan yazılı yanıt vereceğini belirtti.

???????Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Larnaka kentinde bir sinagogun çevresindeki cadde ve sokakların 3 yıldır "güvenlik önlemleri" gerekçesiyle kapalı tutulduğu ortaya çıktı.

Cyprus Mail gazetesinin haberinde, GKRY Adalet Bakanı Costas Fitiris'in dün Meclis Maliye Komitesinde konuya ilişkin açıklamada bulunduğu belirtildi.

Haberde, Fitiris'in "güvenlik önlemleri" nedeniyle sinagogun çevresindeki cadde ve sokakların üç yıldır kapalı tutulduğundan haberdar olmadığını söylediği aktarıldı. Haberde ayrıca, AKEL Milletvekili Andreas Pasiourtides'in önlemlerin ne kadar süreceğini, halkın bölgeden geçişinin neden yasaklandığını, önlemlerin yerel işletmelere etkilerini ve maliyetini sorduğu belirtildi.

Fitiris'in konuya ilişkin bilgi sahibi olmadığını ve yazılı yanıt vereceğini söylediği aktarılırken, bakanlığın bütçesinin ele alındığı oturumda sinagogun korunmasının maliyetine ilişkin komiteye herhangi bir rakam sunulmadığı vurgulandı.

Haberde ayrıca, son üç yıldır bölgede günün 24 saati polis memurlarının görevlendirildiği belirtildi.

Kaynak: AA
AK Parti Milletvekili Asuman Erdoğan'ın eşinin de aralarında bulunduğu 3 kişi hakkında tedbir kararı iddiası

Aralarında AK Partili vekilin eşi de var! 3 kişi için tedbir kararı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nevzat Aydın Ballon d'Or töreninde! Herkes aynı yorumu yaptı: Para var huzur var

Onu bu halde görenler aynı yorumu yaptı
Kadın siyasetçiyi gören herkes aynı yorumu yaptı

Kamera karşısındaki siyasetçiyi gören herkes aynı yorumu yaptı
Nişanlısının öldürdüğü avukat Özge Penbegül hakkında kahreden detay! Silahlı saldırıya uğrayan kadının avukatıymış

Genç avukat hakkında ortaya çıkan detay yürek yaktı
Süleymancılar'ın liderinin ölümünde doktor konuştu: Alihan Kuriş gibi kişiler...

Süleymancılar'ın liderinin şüpheli ölümünde doktor konuştu

SPK'dan peş peşe yaptırım kararı: 50 kişiye suç duyurusu, şirkete tasfiye

SPK'dan peş peşe yaptırım kararı: 50 kişiye suç duyurusu
Kanadalı müzisyen Neil Young, şarkısını mitinginde kullanan Trump'a dava açtı

Dünyaca ünlü şarkıcıdan Trump'a 10 milyon dolarlık dava
İşte Fenerbahçe'nin Göztepe maçındaki yeni hocası

İşte Fenerbahçe'nin Göztepe maçındaki yeni hocası