Larisa'da Tren Kazası İçin Adalet Gösterisi

Yunanistan'ın Larisa kentinde, 28 Şubat 2023'te Tempi'de meydana gelen ve 57 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasının sorumlularının bulunması talebiyle gösteri düzenlendi.

Yunan basınında çıkan haberlere göre, tren kazasında hayatını kaybedenlerin yakınlarının çağrısıyla Larisa'da bir araya gelen göstericiler, mum yakarak adalet çağrısında bulundu ve adli süreçte yaşanan gecikmelere tepki gösterdi.

"Unutmuyorum" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, kazayla ilgili sorumluların yargı önüne çıkarılmasını talep etti.

Yaklaşık iki saat süren gösteri olaysız sona erdi.

Larisa kenti yakınlarındaki Tempi bölgesinde, 28 Şubat 2023'te meydana gelen tren kazasında 57 kişi yaşamını yitirmişti.