Lapseki'de Ramazan Etkinlikleri Düzenlendi
Çanakkale'nin Lapseki ilçesindeki Şehit Hüseyin Çetin İmam Hatip Ortaokulu'nda ramazan ayı dolayısıyla etkinlikler düzenlendi. Öğrenciler, okulu ramazan ayını simgeleyen yazılar ve ışıklı panolarla süslerken, ilahiler de seslendirdi. Okul Müdürü Sezgin Tuna, etkinlikler aracılığıyla ramazan ayını coşkuyla yaşadıklarını belirtti.
Çanakkale'nin Lapseki ilçesindeki Şehit Hüseyin Çetin İmam Hatip Ortaokulunda ramazan ayı dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.
Öğrenciler, öğretmenleriyle okul salonunu, sınıflarını ramazan ayını anlatan yazılar ve ışıklı panoyla süsledi. Öğrenciler, ilahiler seslendirdi.
Okul Müdürü Sezgin Tuna, yaptığı açıklamada, okulda öğrencileriyle birlikte hazırladıkları etkinlikler kapsamında ramazan ayını yaşadıklarını kaydetti.
Kaynak: AA / Ercan Özçetin