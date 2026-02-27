Haberler

Lapseki'de Ramazan Etkinlikleri Düzenlendi

Lapseki'de Ramazan Etkinlikleri Düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale'nin Lapseki ilçesindeki Şehit Hüseyin Çetin İmam Hatip Ortaokulu'nda ramazan ayı dolayısıyla etkinlikler düzenlendi. Öğrenciler, okulu ramazan ayını simgeleyen yazılar ve ışıklı panolarla süslerken, ilahiler de seslendirdi. Okul Müdürü Sezgin Tuna, etkinlikler aracılığıyla ramazan ayını coşkuyla yaşadıklarını belirtti.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesindeki Şehit Hüseyin Çetin İmam Hatip Ortaokulunda ramazan ayı dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Öğrenciler, öğretmenleriyle okul salonunu, sınıflarını ramazan ayını anlatan yazılar ve ışıklı panoyla süsledi. Öğrenciler, ilahiler seslendirdi.

Okul Müdürü Sezgin Tuna, yaptığı açıklamada, okulda öğrencileriyle birlikte hazırladıkları etkinlikler kapsamında ramazan ayını yaşadıklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Ercan Özçetin
İsrail'de neler oluyor? ABD, elçilik çalışanlarını çekmeye başladı

İsrail'de neler oluyor? ABD, elçilik çalışanlarını çekmeye başladı
Savaş sırasında bomba görüntü! O anları cep telefonuyla kaydettiler

Savaş sırasında bomba görüntü! O anları cep telefonuyla kaydettiler
Galatasaray ve Samsunspor'un Süper Lig'deki 27. hafta maçları ertelendi

Süper Lig'de 2 maç ertelendi
Osimhen'in neden mutsuz olduğu ortaya çıktı! Okan Buruk duruma el koydu

Suratının neden bu halde olduğu ortaya çıktı! Duruma el koyan biri var
Korkunç olay! 7'nci kattan atladı, evinde ceset bulundu

Korkunç olay! 7'nci kattan atladı, evinde ceset bulundu
İngilizlerden Fenerbahçe'ye tepki çeken tezahürat: Galatasaray'ın...

İngilizlerden Fenerbahçe'ye olay tezahürat: Sen Galatasaray'ın...
Fener maçında satılan sosisliye bakın

Fener maçında satılan sosisliye bakın