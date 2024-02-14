Lapseki'de Kreş ve Bakımevi İçin Temel Atıldı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde belediye tarafından yaptırılacak kreş ve günlük bakımevinin temeli atıldı.

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, sahil kesiminde yer alacak kreş ve bakımevinin temel atma törenin yaptığı konuşmada, ilçe halkına verdikleri sözleri yerine getirmeye devam ettiklerini söyledi.

Yılmaz, yerel yönetimde tamamladıkları 2 dönemin ardından 5 yıl daha devam etmeleri için ilçe halkının teveccüh göstereceğine inandıklarını dile getirdi.

İlçede, 762 metrekare proje alanında 380 metrekare olarak inşa edilecek kreş ve gündüz bakımevinde 5 sınıfın yer alacağını aktaran Yılmaz, 104 çocuk kapasiteli kreşi eylül ayında açmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Program, temele ilk harcın dökülmesiyle sona erdi.