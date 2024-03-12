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Lapseki Belediyesi Dalyan Mahallesi'nde İftar Verdi

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Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde belediye tarafından Dalyan Mahallesi'nde düzenlenen iftar programına Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Engin ve vatandaşlar katıldı.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde belediye tarafından Dalyan Mahallesi'nde iftar verildi.

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, iftarda yaptığı konuşmada, belediyenin geleneksel olarak düzenlediği iftar programlarının ilkini havanın soğuk ve yağışlı olması sebebiyle spor salonunda gerçekleştirdiklerini söyledi.

Vatandaşların ramazanını kutlayan Yılmaz, "Vatandaşımız teveccüh gösterdi ve iftar programımız çok kalabalık bu akşam. Belki bu yıl ramazan programlarının ayrı bir havası var. Seçim sürecini yürütüyoruz. 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimler dolayısıyla programlar biraz daha yoğun olacak. Lapsekilileri ramazan programlarımıza ve iftara davet ediyorum. Farklı mahalle ve sokaklarda 9 akşam daha iftar programımız olacak." diye konuştu.

Dalyan Mahallesi'ndeki yılın ilk iftarına, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz'ın eşi Hacer Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Engin, ilçe teşkilatı ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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